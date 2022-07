Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Zigarettenautomat hält Trennschleifer stand + Einbrecher stehlen Schuhe + Milchautomaten aufgebrochen + Kabel geklaut + Hochwertige Felgensätze gestohlen

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 06.07.2022

Rosbach: Zigarettenautomat hält Trennschleifer stand

In der Rodheimer Grabengasse haben sich in der Nacht zu Mittwoch Straftäter an einem Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht. Dieser hielt den Aufbruchversuchen stand. Die Täter flüchteten. Anwohner waren gegen 1.30 Uhr durch lauten Lärm auf das Treiben aufmerksam geworden und hätten vier vermutlich junge, dunkel gekleidete Männer mit Mundnasenbedeckungen beobachtet, die mittels Trennschleifers vergeblich versuchten, das Gehäuse zu knacken. Gegen 2.45 Uhr hätte dann ein zweiter Versuch stattgefunden. Nachdem dieser ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt war, flüchtete das Quartett schließlich entlang der Grabengasse in Richtung Bürgerhaus. Die Polizei fahndete in der Nacht mit mehreren Fahrzeugen nach den Flüchtigen, bislang ohne Erfolg.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010. Hatten weitere Personen das nächtliche Treiben beobachten können? Wem sind vor oder nach der Tat verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes aufgefallen?

Butzbach: Einbrecher stehlen Schuhe

Etwa 20 Paar hochwertige Schuhe stahlen Einbrecher zwischen Montagabend (18.20 Uhr) und Dienstagmorgen (8.30 Uhr) aus einem Schuhgeschäft in der Weiseler Straße. Um in die Geschäftsräume zu gelangen, hatten die Täter zuvor mehrere Türen aufgehebelt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Altenstadt: Milchautomaten aufgebrochen

Mehrere Hundert Euro Bargeld entwendeten Diebe zwischen Montagabend (20 Uhr) und Dienstagmorgen (7.30 Uhr) aus einem in der Straße "Zum Kerlesgrund" aufgestellten Verkaufsautomaten. Die Kriminellen zerstörten im Tatzeitraum gewaltsam den Schließmechanismus des Gerätes und stahlen die darin befindliche Geldkassette. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Büdingen zu melden, Tel. 06042/96480.

Gedern: Kabel geklaut

Drei etwa 25 Meter lange Kabel (Starkstrom, Strom, Steuerkabel) verschwanden zwischen Donnerstag (30.6.22, 17 Uhr) und Montag (4.7.22, 7 Uhr) von einer Baustelle in der Breslauer Straße in Gießen. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Bad Nauheim: Hochwertige Felgensätze gestohlen

Diebe entwendeten am frühen Dienstagmorgen zwischen 4 Uhr und 4.30 Uhr auf dem Gelände eines Autohauses in der Schwalheimer Straße hochwertige Reifensätze von vier dort abgestellten Audis. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

