POL-WE: Umhängetasche entrissen + Einbruch in Zulassungsstelle gescheitert + Hunderte Meter Starkstromkabel von Baustelle entwendet + Einbrecher erbeuten Tageseinnahmen + Kradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Friedberg (ots)

Weitere Pressemitteilungen der Polizeidirektion Wetterau vom 05.07.2022

Wöllstadt: Umhängetasche entrissen - diebisches Trio flüchtet in Richtung Bahnhof

Im Schmalwiesenweg in Nieder-Wöllstadt ist am Montagnachmittag ein 22-Jähriger aus Niddatal von drei Unbekannten bestohlen worden. Gegen 16.40 Uhr war der Geschädigte zu Fuß in Höhe der dortigen Tennisplätze unterwegs, als drei Männer vorbeiliefen und ihm währenddessen seine getragene Umhängetasche entrissen haben sollen. Das Trio flüchtete den Angaben zufolge in Richtung Bahnhof, verfolgt vom Geschädigten, wo er sie schließlich aus den Augen verlor. In der beigen Tasche soll sich ein hoher, dreistelliger Bargeldbetrag sowie ein Personalausweis befunden haben. Einer der Straftäter soll braunes Haar haben und etwa 175 cm groß sein. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einer schwarzen Fleecejacke sowie einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen. Der Zweite ist demnach ungefähr 180 cm groß und braunhaarig. Er trug einen hellblauen Jogginganzug und weiße Schuhe. Der Dritte soll ebenfalls braune Haare haben, 175 groß sein und eine weiße Sportjacke getragen haben. Das Alter der Personen wird als "jugendlich" beschrieben. Die Polizei fahndete nach den Tatverdächtigen, konnte diese jedoch nicht mehr antreffen. Nun bitten die Ermittler mögliche Zeugen, denen die beschriebenen Personen aufgefallen waren, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Karben: Einbruch in Zulassungsstelle gescheitert

In der Nacht zu Dienstag versuchten Einbrecher vergeblich, in die Zulassungsstelle im Ortsteil Petterweil einzusteigen. Anwohner waren gegen 1.15 Uhr durch verdächtige Geräusche aus dem Schlaf gerissen worden und die Kriminellen angesprochen. Diese ergriffen daraufhin die Flucht in Richtung Otto-Flick-Straße. Mögliche Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06101/54600 mit der Polizei in Bad Vilbel in Verbindung zu setzen.

Rosbach v.d.H. : Hunderte Meter Starkstromkabel von Baustelle entwendet

Zwischen Mittwochnachmittag vergangener Woche (17 Uhr) und Montagabend (18.45 Uhr) stahlen Diebe über 400 Meter Starkstromkabel von einer Baustelle in der Siemensstraße. Die entwendeten Leitungen sind vom Typ 5G70 und 5G35. Der Wert des enthaltenen Buntmetalls wird mit etwa 20.000 Euro beziffert. Die Polizei in Friedberg ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Einbrecher erbeuten Tageseinnahmen

Einbrecher stiegen in der Nacht zu Freitag (1.7.22) in eine Pizzeria in der Frankfurter Straße und entwendeten die Tageseinnahmen aus den Geschäftsräumen. Um hineinzugelangen war zuvor die Eingangstür aufgehebelt worden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen lässt sich der Tatzeitraum eingrenzen auf 0.50 Uhr bis 5 Uhr. Die Kripo in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Reichelsheim: Kradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Am späten Samstagabend (2.7.22) verunfallte auf der Kreisstraße 171 in Richtung L3187 ein aus Friedberg stammender, 36-jähriger Motorradfahrer. Gegen 23.20 Uhr war der Mann auf seiner grünen Kawasaki von Bauernheim unterwegs in Richtung Dorn-Assenheim. Zeugenangaben zufolge geriet der Biker nach einem Überholmanöver auf eine Verkehrsinsel, prallte gegen ein dortiges Verkehrszeichen und blieb schließlich im Einmündungsbereich liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzten Mann in ein Krankenhaus.

