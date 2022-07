Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: B275 bei Ober-Mörlen: Schwerer Verkehrsunfall am Montagnachmittag - (2. Folgemeldung)

Friedberg (ots)

+++

B275 bei Ober-Mörlen: Schwerer Verkehrsunfall am Montagnachmittag - (2. Folgemeldung)

Gegen 15 Uhr am Montagnachmittag (04.07.2022)war der aus dem Kreis Ebersberg (Bayern) stammende, 57 Jahre alte Fahrer des weißen VW Crafters auf der B275 unterwegs in Richtung Ober-Mörlen. Etwa in Höhe des Parkplatzes Vogelthal kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden VW Caddy, in welchem der 19-jährige Fahrer sowie dessen 76 Jahre alte Beifahrerin aus dem Hochtaunuskreis saßen.

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde die 76-Jährige derart schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihr Leben verlor. Der 57-Jährige verstarb wenig später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 19-Jährigen schwer verletzt in ein Klinikum.

Warum es am Montagnachmittag auf der Bundesstraße zu dem folgenschweren Verkehrsunfall kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Gießen ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die B275 war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 19 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt.

Mögliche Zeugen des tragischen Geschehens werden gebeten, sich unter Tel. 06033/70430 mit der Polizei in Butzbach in Verbindung zu setzen.

+++

+++

