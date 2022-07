Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Drei Verletzte bei Schlägerei nach Schlossfest + Mercedes Sprinter gestohlen

Friedberg (ots)

Gedern: Drei Verletzte bei Schlägerei nach Schlossfest

Nahe des Schlosseinganges (Schloßstraße) sind in der Nacht zu Sonntag offenbar drei 36-, 49- und 58-jährige Männer zusammengeschlagen worden. Rettungskräfte brachten zwei der Geschädigten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Was vor Ort genau geschehen war, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Bisherigen Angaben zufolge waren gegen 3.30 Uhr drei 30 bis 40 Jahre alte Männer zunächst mit dem 58-Jährigen in Streit geraten und hätten auf diesen eingeschlagen. Der 49-Jährige sei kurz darauf dazu gestoßen und habe dem Geschädigten helfen wollen. Dabei trug er eine Verletzung an einem Bein davon. Schließlich sei auch der 36-Jährige auf das Treiben aufmerksam geworden, woraufhin einer der bisher unbekannten Schläger mit einer Metallstange auf ihn losgegangen sein soll. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizei waren die Tatverdächtigen bereits verschwunden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen.

Rosbach: Mercedes Sprinter gestohlen

Einen weißen Mercedes Sprinter im Wert mehrerer Zehntausend Euro stahlen Diebe zwischen Sonntagabend (20 Uhr) und Montagmorgen (8 Uhr) in der Ober-Rosbacher Raiffeisenstraße. Das Fahrzeug, an welchem zumindest bis zur Entwendung Friedberger Kennzeichen (FB-RD 3000) angebracht gewesen waren stand dort auf einem Firmengelände. Hinweise erbittet Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

