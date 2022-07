Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Radfahrer verstorben - bislang keine Hinweise auf Fremdbeteiligung + Kraftfahrer ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Friedberg (ots)

Karben: Radfahrer verstorben / bislang keine Hinweise auf Fremdbeteiligung

In der Nacht zu Montag ist in Klein-Karben ein lebloser Radfahrer aufgefunden worden. Passanten hatten den am Kopf verletzten Mann gegen 1.35 Uhr im Bereich des Günter-Reutzel-Weges bemerkt und vergeblich versucht, diesen zu reanimieren. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 44-Jährigen feststellen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem tragischen Vorfall kommen konnte. Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen haben sich bislang nicht ergeben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06101/54600 mit der Polizeistation in Bad Vilbel in Verbindung zu setzen.

Rosbach: Kraftfahrer ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Auf dem Pendlerparkplatz an der Landstraße zwischen Rosbach und Köppern ist am Samstagabend offenbar ein 27-jähriger Berufskraftfahrer ausgeraubt worden.

Der auf der Durchreise befindliche Geschädigte hatte dort ab dem späten Nachmittag eine Pause eingelegt. Dabei kam er mit zwei jungen Männern und einer jungen Frau ins Gespräch. Gemeinsam aß man vor Ort zu Abend und trank Alkohol. Gegen 22 Uhr fühlte sich der 27-Jährige eigenen Angaben zufolge unwohl und zog sich zum Schlafen in sein Fahrzeug zurück. Ab diesem Zeitpunkt könne er sich lediglich lückenhaft daran erinnern, was im weiteren Verlauf geschah. Er berichtete, dass einer der beiden Männer sich irgendwann zu ihm ins Fahrzeug begeben hätte, woraufhin es zu einem Handgemenge gekommen sei.

Als er am nächsten Morgen mit Schmerzen im Gesicht neben seinem Fahrzeug aufwachte, bemerkte er, dass unter anderem Bargeld und sein Tablet fehlten. Von den drei Personen, die in einem roten Kleinwagen mit ausländischer Zulassung unterwegs gewesen waren, fehlte jede Spur.

Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei wegen des Verdacht des Raubes und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wer hat die genannten Personen auf dem Pendlerparkplatz an der L3057 gesehen? Hatte jemand beobachten können, was in der Nacht geschah? Wer kann anderweitig zur Aufklärung beitragen?

