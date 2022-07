Friedberg (ots) - +++ Karben: Radfahrer verstorben / bislang keine Hinweise auf Fremdbeteiligung In der Nacht zu Montag ist in Klein-Karben ein lebloser Radfahrer aufgefunden worden. Passanten hatten den am Kopf verletzten Mann gegen 1.35 Uhr im Bereich des Günter-Reutzel-Weges bemerkt und vergeblich versucht, ...

mehr