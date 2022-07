Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: B3 zwischen Bad Vilbel und Karben: Fahrbahnsperrung nach Verkehrsunfall (1. Folgemeldung)

Friedberg (ots)



Am Mittwochnachmittag (06.07.2022) kam es auf der B3 bei Dortelweil zu einem Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Karben, in dessen Rahmen zwei Personen schwere Verletzungen erlitten.

Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 12.50 Uhr die aus dem Wetteraukreis stammende, 43 Jahre alte Fahrerin eines Opel Corsa offenbar mit dem vorausfahrenden Audi A6 kollidiert, in welchem die 37-jährige Fahrzeugführerin aus dem Main-Kinzig-Kreis sowie deren Beifahrer unterwegs waren. Ein Rettungswagen brachte die Opel-Fahrerin zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Audi-Fahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ihr Beifahrer blieb offenbar unverletzt. Polizei, Feuerwehr und Straßenmeisterei befinden sich nach wie vor im Einsatz. Die Bundesstraße ist im Bereich der Unfallstelle auch weiterhin voll gesperrt.

Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Frankfurt wurden die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt und ein Sachverständiger mit der Unfallursachenermittlung beauftragt. Dieser ist inzwischen am Ort des Geschehens eingetroffen. Im Anschluss muss die Unfallstelle geräumt und die Fahrbahn aufgrund ausgetretenen Öls gereinigt werden.

Die Polizei informiert via Rundfunkwarnmeldung sowie über Twitter über die aktuelle Verkehrssituation. Ausweichstrecken sind mittlerweile ebenfalls überlastet. Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten, den betroffenen Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

