POL-PDMY: Diebstahl eines Motorrollers

Faid (ots) - Am Sonntag, dem 09.10.22, gegen 17.50 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle in Koblenz ein Gebäudebrand im Industriegebiet Faid, Am Kreisel West, gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich das Gebäude, ein freistehendes Wohnhaus mit integrierter Schreinerei, bereits im Vollbrand. Das Gebäude wurde durch den Brand komplett zerstört. Es ...

mehr