Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Vollbrand eines Wohnhauses mit integrierter Schreinerei

Faid (ots)

Am Sonntag, dem 09.10.22, gegen 17.50 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle in Koblenz ein Gebäudebrand im Industriegebiet Faid, Am Kreisel West, gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich das Gebäude, ein freistehendes Wohnhaus mit integrierter Schreinerei, bereits im Vollbrand. Das Gebäude wurde durch den Brand komplett zerstört. Es entstand hoher Sachschaden im mittleren 6stelligen Bereich. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Angaben zur Brandursache können zur Zeit nicht gemacht werden, die Ermittlungen hierzu dauern an. Im Einsatz befanden sich ca. 100 Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Cochem, Faid, Lutzerath, Ernst, Ellenz-Poltersdorf und Brauheck, 6 Kräfte DRK, sowie 2 Beamte der Polizeiinspektion Cochem.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell