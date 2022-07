Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hainfeld - Wenn beide gleichzeitig ausparken....

Bild-Infos

Download

Hainfeld (ots)

Zwei Autofahrer parkten am Samstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Weinstraße gleichzeitig rückwärts aus und stießen dabei mit ihren Fahrzeugen zusammen. In solchen Situationen stellen sich die Unfallbeteiligten oftmals die Schuldfrage, wobei der Bundesgerichtshof eindeutig entschied: Auf Parkplätzen muss stets mit ausparkenden und rückwärtsfahrenden Autos gerechnet werden. Autofahrer müssen deshalb beim Rückwärtsausparken so vorsichtig fahren, dass "eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist". Zur Not müssen sie sich einweisen lassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell