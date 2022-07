Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Motorradfahrer kollidiert mit Wildschwein

Maikammer (ots)

Glück im Unglück hatte am Samstagmittag (09.07.2022, 15.30 Uhr) ein 42 Jahre alter Motorradfahrer aus Belgien, als er die Kalmithöhenstraße in Richtung Maikammer befuhr. Im unteren Kurvenbereich kreuzte ein Wildschwein die Fahrbahn und kollidierte mit dem Motorradfahrer. Der Motorradfahrer blieb unverletzt, an seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von über 2.500 Euro. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell