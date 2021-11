Polizei Wuppertal

POL-W: W Pedelec-Fahrer schwer verletzt - Verkehrsunfall in Unterbarmen

Wuppertal (ots)

Gestern am späten Nachmittag (19.22.2021, 18:00 Uhr), kam es in Wuppertal-Unterbarmen zu einem Unfall zwischen einem Pedelec und einem Auto. Ein 57-Jähriger fuhr mit seinem Opel auf der Plüschowstraße. Als er die Wittensteinstraße in Richtung Elberfelder Straße überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der auf der Wittensteinstraße in Richtung Polizeipräsidium fuhr. Der 53-Jährige Zweiradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß und den darauf folgendem Sturz schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Der Bereich der Unfallstelle musste während der Aufnahme zeitweise gesperrt werden. (sw)

