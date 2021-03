Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kind (7) bei Unfall leicht verletzt: Polizei bittet beteiligten Autofahrer um Kontaktaufnahme

Minden (ots)

Ein Verkehrsunfall in der Reinholdstraße am vergangenen Freitag, 12. März, beschäftigt derzeit die Polizei. Ein bisher unbekannter Autofahrer soll dabei ein siebenjähriges Kind auf seinem Tretroller angefahren und leicht verletzt haben. Der Pkw-Fahrer wird um Kontaktaufnahme mit den Beamten des Verkehrskommissariats gebeten.

Der Junge und ein gleichaltriger Spielkamerad hielten sich ihren Angaben zufolge mit ihren Tretrollern gegen 14.30 Uhr in der Sackgasse auf, als es zu dem Vorfall kam. Was sich genau ereignete, konnten die Kinder den hinzugerufenen Polizisten nicht schildern. Der am Bein leicht verletzte Junge berichtete, dass es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw gekommen sei. Sein Freund konnte lediglich ergänzen, dass es sich um einen blauen Wagen handelte, dessen Fahrer dann weiter gefahren sei. Die Polizei bittet Zeugen sowie den beteiligten Autofahrer um einen Anruf unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell