POL-PDLD: Kandel; Aufgrund Alkoholisierung Kontrolle über das Fahrzeug verloren

Kandel (ots)

Kandel; Am 10.07.2022 befuhr um 02:40 Uhr ein 30jähriger PKW Fahrer die L542 von Erlenbach kommend in Richtung Kandel. In Höhe der Anschlussstelle Kandel Nord verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit der Leitplanke. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Vortest erbrachte einen wert von ca. 3,0 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Da bei der Unfallaufnahme an dem Ford Espace auch weitere Beschädigungen, die nicht zur Unfallörtlichkeit passen, ist die Polizei auf der Suche nach weiteren Unfallstellen. So konnten unter anderem Drähte zur Befestigung von Weinreben am Kotflügel festgestellt werden.

