POL-PDLD: Großfischlingen - Betrunkener Radfahrer

Großfischlingen (ots)

Mit einer stark blutenden Platzwunde kam am frühen Sonntagmorgen (10.07.2022, 00.55 Uhr) ein 57 Jahre alter Radfahrer in ein Krankenhaus, weil er in der Unterstraße einen Mauervorsprung übersehen hatte und dabei kopfüber hingestürzt ist. Mitursächlich dürfte überhöhter Alkoholkonsum gewesen sein. Ein Schnelltest ergab 1,83 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Radfahrer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

