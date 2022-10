Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wochenendpressemitteilung der PI Remagen für den Berichtszeitraum 07.10.2022 bis 09.10.2022, 10:00 Uhr

Remagen (ots)

Sinzig - Sachbeschädigung an Verkehrsschild

Im Zeitraum 07.10.22, ca. 23:00 Uhr bis 08.10.2022, ca. 00:45 Uhr wird ein umgeknicktes Verkehrsschild in Sinzig, Einmündung der Ausdorfer Straße/Westumer Straße festgestellt. Dieses dürfte durch unbekannte Täter umgeknickt worden sein. Hinweise werden unter 02642-93820 an die Polizei Remagen erbeten.

Bad Breisig - Verkehrsunfall mit Flucht

Im Zeitraum 07.10, 22:30 Uhr auf den 08.10, 11:30 Uhr wird auf dem öffentlichen Parkplatz oberseitig der Hauptstraße 17 in Bad Breisig ein PKW beim Ein-Ausparken beschädigt. Am geschädigten Fahrzeug konnten gelbe Lackanhaftungen festgestellt werden. Hinweise werden unter 02642-93820 an die Polizei Remagen erbeten.

Sinzig - Einbruch in Wohnhaus

Am 08.10.2022, zwischen 19:00 Uhr und 20:20 Uhr kam es im Herzog-von-Jülich Ring zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten anschließend die komplette Wohnung. Durch eine Nachbarin konnten gegen 19:20 Uhr zunächst eine, kurz darauf 2 männliche Personen festgestellt werden, die sich verdächtig verhielten. Diese seien anschließend mit einem weißen Kleinwagen davongefahren. Hinweise werden unter 02642-93820 an die Polizei Remagen erbeten.

