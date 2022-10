Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall mit verletzten Personen

Fulda (ots)

Am Freitag, 21.10.2022, wurden zwei Personen gegen 15:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 leicht verletzt. Ein Pkw Audi Q5 und ein VW Up waren hintereinander von der Anschlussstelle Fulda-Nord kommend in Richtung Dietershan unterwegs. Der Audi musste verkehrsbedingt abbremsen, die 28-jährige Fahrzeugführerin des VW bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Dadurch wurde sie sowie der 55-jährige Audifahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 7500 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Fulda, PHK Weinrich

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

