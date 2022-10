Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Radfahrerin gestürzt

Fulda. Eine 14-jährige Radfahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag (20.10.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 7.55 Uhr in Fulda die Magdeburger Straße in absteigender Richtung und wollte nach links in den Radweg in Richtung Brüder-Grimm-Straße abbiegen. Hierbei rutschte sie mit ihrem Fahrrad auf dem dort liegenden Laub weg und stürzte. Mit leichten Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro.

Verkehrsunfall

Fulda. Bei einem Unfall am Donnerstag (20.10.) erlitten eine 57-jährige VW-Fahrerin und eine 25-jährige Audi-Fahrerin, beide aus Fulda, leichte Verletzungen. Die Audi-Fahrerin fuhr gegen 9.40 Uhr aus einem Hof der Malkeser Straße auf die Fahrbahn und wollte in Richtung Besges weiterfahren. Als sie sich bereits mit dem Fahrzeug komplett auf der Straße befand, kam es zu einem Zusammenstoß mit der VW-Fahrerin, welche die Malkeser Straße in Richtung Besges befuhr. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Zusammenstoß mit Traktor

Künzell. Sachschaden in Höhe von circa 5.100 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag (21.10.). Ein 60-jähriger Traktor-Fahrer befuhr gegen 19.30 Uhr in Künzell einen Feldweg und wollte auf die L 3377 in Richtung Dietershausen einfahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 71-jährigen Renault-Fahrer, welcher die L 3377 aus Richtung Dietershausen kommend in Fahrtrichtung Dassen befuhr.

Polizeistation Fulda

Rechtsüberholer bei Unfall leicht verletzt

Neuhof. Am Donnerstag (20.10.), gegen 21.30 Uhr, ereignete sich auf der A 66, kurz hinter dem Tunnel Neuhof, ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 22-jähriger Fahrer aus Schlüchtern mit seinem BMW in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs und überholte dabei mehrere Fahrzeuge grob verkehrswidrig rechts. Zudem kam es nach Angaben von Zeugen zu einem wagemutigen Überholmanöver, indem der BMW-Fahrer sich zwischen zwei Fahrzeugen durchdrängelte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es nach dem Verlassen des Tunnels erneut zu einem verkehrswidrigen Überholvorgang auf dem rechten Fahrstreifen. Der BMW-Fahrer verlor beim Spurwechsel von rechts nach links auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei schleuderte der BMW in die linksseitige Leitplanke, wurde von dieser nach rechts abgewiesen und kam rechtsseitig neben der Fahrbahn im Straßengraben zum Stillstand. Dadurch entstand bei dem BMW Totalschaden. Die nachfolgenden Fahrzeuge konnten nur mit einer Gefahrenbremsung einen Zusammenprall mit dem über die Fahrbahn schleuderten BMW verhindern.

Infolge des Unfalls verletzten sich der BMW-Fahrer und der 17-jährige Beifahrer leicht. Zur weiteren medizinischen Untersuchung wurden Fahrer und Beifahrer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Bei mehreren nachfolgenden Fahrzeugen entstand Sachschaden auf Grund der zum Unfallzeitpunkt herumfliegenden Fahrzeugteile. Insgesamt wird der Gesamtsachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich beziffert.

Vor Ort waren eine Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg, ein Rettungswagen des Roten Kreuzes und die Feuerwehren aus Flieden/Rückers mit 28 Einsatzkräften.

Die rechte Fahrspur der A 66 in Richtung Frankfurt war zur Durchführung der erforderlichen Einsatzmaßnahmen für zwei Stunden gesperrt, wodurch es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam.

Polizeiautobahnstation Petersberg

HEF

Verkehrsunfall

Niederaula. Am Dienstag (18.10.), gegen 7.30 Uhr, befuhr eine 48-jährige Fahrerin eines Renault Koleos aus Bad Hersfeld die Hersfelder Straße in absteigende Richtung. Als sie nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links auf den Parkplatz eines dortigen Lebensmittelmarktes einbiegen wollte, fuhr zeitgleich eine 18-jährige Fahrerin eines Daimler aus Schlitz auf die Hersfelder Straße. In Höhe der Parkplatzeinfahrt kam es schließlich aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell