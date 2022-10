Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Geldbeutel aus Auto gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung

Philippsthal. Unbekannte beschädigen in der Zeit von Samstag (01.10.) bis Freitag (14.10.) mehrere Fenster und Lampen eines derzeit leerstehenden Einfamilienhauses in der Hattorfer Straße in Röhrigshof. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbeutel aus Auto gestohlen

Ludwigsau. Am Donnerstag (20.10.), zwischen 7 Uhr und 10 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Geldbeutel aus einem schwarzen Opel Astra. Zur Tatzeit war das Auto in der Straße "Landwehr" in Reilos abgestellt. Die genaue Höhe des Diebesguts ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell