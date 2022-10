Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: UPDATE nach Fund eines toten Mannes in Petersberg: Haftbefehl wegen Verdachts des Totschlags erlassen

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

UPDATE nach Fund eines toten Mannes in Petersberg: Haftbefehl wegen Verdachts des Totschlags erlassen

Petersberg. Am Mittwochmorgen (19.10.) war ein 39-jähriger Mann bulgarischer Staatsangehörigkeit in der Straße "Hutweide" tot und mit augenscheinlichen Stichverletzungen aufgefunden worden. Nur wenige Stunden später nahmen Beamte der Fuldaer Polizei einen 21-jährigen Mann fest - wir berichteten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda wurde der Leichnam noch am Mittwochnachmittag (19.10.) obduziert. Todesursächlich war nach den nun vorliegenden Erkenntnissen eine Vielzahl von Messerstichen, vornehmlich gerichtet gegen Hals und Oberkörper des 39-Jährigen.

Der 21-jährige Tatverdächtige bulgarischer Staatsangehörigkeit wurde daraufhin am Donnerstagnachmittag (20.10.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda einem Haftrichter am Amtsgericht in Fulda vorgeführt, welcher Untersuchungshaft anordnete. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt.

Da das mögliche Tatmittel jedoch bislang noch nicht aufgefunden werden konnte, werden Ermittler gemeinsam mit einem Mantrailer-Hund am heutigen Freitag (21.10.) im Bereich des Tatortes bis zum Festnahmeort in der Pacelliallee den Fluchtweg erneut absuchen.

Zeugen, die Angaben zur Tat machen können oder am Tatmorgen beziehungsweise in den Stunden danach etwas verdächtiges im Bereich des Tatortes, Fluchtweges oder des Festnahmeortes beobachtet haben, werden geben, sich mit dem Polizeipräsidiums Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

Dr. Christine Seban,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, Tel. 0661 / 924-2704

Sandra Hanke,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecherin, Tel. 0661 / 105-1099

