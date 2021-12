Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Präventionsveranstaltung im Vorteil-Center Asbach zum Thema Dunkle Jahreszeit-Einbruchsschutz

Asbach (ots)

Am Donnerstag führten Polizeibeamte des Bezirksdienstes aus Asbach im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr am Vorteil Center in Asbach eine Präventionsveranstaltung zum Thema "Dunkle Jahreszeit-Einbruchsschutz" durch. Hierbei wurden sie von einem Opferschutzbeauftragten und einem Kollegen des Beratungszentrums des Polizeipräsidium Koblenz für Einbruchschutz unterstützt. Die gemeinsame Veranstaltung wurde von den interessierten Bürgerinnen und Bürgern sehr positiv angenommen. Es sind zahlreiche Gespräche zum Thema Einbruchsschutz geführt und Informationsmaterial verteilt worden. Sollten darüber hinaus Fragen / Gesprächsbedarf bestehen, wird um Kontaktaufnahme mit dem Fach - Sachbereich gebeten:

Polizeipräsidium Koblenz

Zentrale Prävention Moselring 10-12 56068 Koblenz Tel.: 0261 / 103-2865 Fax: 0261 / 103-2870 beratungszentrum.koblenz@polizei.rlp.de

