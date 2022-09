Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Angebliche Sammler von Trödelkram bestehlen Seniorin in Harleshausen: Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen: Das Opfer von Trickdieben, die sich als Sammler von Trödelkram ausgaben, wurde am Montagmittag eine Seniorin im Kasseler Stadtteil Harleshausen. Die Frau hatte am gestrigen Dienstag eine Anzeige wegen des Trickdiebstahls beim Kriminaldauerdienst (KDD) erstattet. Nun ermittelt die Kripo und bittet um Hinweise auf die Täter.

Wie die Seniorin bei der Anzeigenerstattung schilderte, hatte ein unbekannter Mann am Montag, gegen 12:45 Uhr an ihrem Haus in dem Wohngebiet zwischen Wolfhager Straße und Niederfeldstraße geklingelt. Der Unbekannte gab sich als Sammler von Trödelkram aus und fragte nach Büchern, Geschirr, etc. Die Frau zeigte dem vermeintlichen Interessenten daraufhin verschiedene Gegenstände. Der Mann wiederum zeigte an einigen Dingen Interesse und gab vor, kurz zu seinem Auto gehen zu müssen. Er kehrt anschließend jedoch nicht zurück. Die Seniorin schaute daraufhin in ihrem Haus nach dem Rechten und musste das Fehlen ihrer Schmuckschatulle mit Schmuck im Wert mehrerer Hundert Euro aus dem Schlafzimmer feststellen. Da sie die ganze Zeit bei dem Mann geblieben war, muss sich in der Zwischenzeit ein Komplize in das Haus geschlichen und die Schatulle gestohlen haben.

Bei dem vermeintlichen Sammler von Trödelkram soll es sich laut dem Opfer um einen ca. 50 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen Mann mit mitteleuropäischem Äußeren, der leicht untersetzt war und blonde kurze Haare hatte. Bekleidet sei der Täter mit einer kurzen grauen Hose und einem kurzärmeligen beigen Hemd gewesen.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Trickdiebstahls werden nun von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, geführt. Zeugen, die am Montag verdächtige Personen in dem Wohngebiet zwischen Wolfhager Straße und Niederfeldstraße beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

