POL-KS: Mehrere Autoaufbrüche in Kassel am Dienstag angezeigt: Polizei bittet um Hinweise

Kassel: Gleich mehrfach meldeten sich am heutigen Dienstagmorgen Autobesitzer bei der Kasseler Polizei, um Einbrüche oder Diebstähle aus ihren geparkten Fahrzeugen anzuzeigen. Die fünf bislang bekannten Tatorte liegen in den nördlichen Stadtteilen und der Innenstadt. Auch wenn die Tatzeiten noch nicht in allen Fällen genau bekannt sind, so dürften sich die Diebstähle größtenteils im Laufe der vergangenen Nacht ereignet haben. Ob sie auf das Konto ein und desselben Täters gehen, ist noch unklar. Die Kasseler Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen.

Die Tatorte liegen in den Straßen "Hinter den Trieschhöfen", "Eichendorffstraße", "Wolfsgraben", "Wolfsangerstraße" und "Die Freiheit". In der Straße "Hinter den Trieschhöfen" schlugen Unbekannten die Scheibe eines Volvos ein und bauten aus dem Wagen mehrere Airbags und das Navi aus. Zudem klauten sie ein Portemonnaie. Gegen Mitternacht hörte eine Anwohnerin dort Geräusche, die vermutlich von dem Autoaufbruch stammten, ohne jedoch die Täter sehen zu können. Bei den übrigen Taten hatten es die Diebe offenbar nicht auf eingebaute Fahrzeugteile, sondern nur auf Wertgegenstände abgesehen. Teilweise schlugen sie auch hier die Scheiben ein, in einigen Fällen berichten die eingesetzten Beamten jedoch auch, dass die Fahrzeuge anscheinend unverschlossen waren. Die Täter erbeuteten Gegenstände wie Sonnenbrillen, Mobiltelefone oder Geldbörsen.

Besitzer ertappt Dieb in Eichendorffstraße

Einer der Autobesitzer hatte einen Täter sogar auf frischer Tat ertappt. Gegen 22:50 Uhr war der Notruf des Mannes aus der Eichendorffstraße eingegangen, der einen Unbekannten dabei ertappt hatte, wie dieser sich an seinem VW Touran zu schaffen machte. Als er den Täter ansprach, ergriff dieser die Flucht in Richtung Ihringshäuser Straße. Unglücklicherweise hatte der Dieb bereits eine Sonnenbrille und etwas Kleingeld in die Finger bekommen. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief anschließend ohne Erfolg. Es soll sich um einen ca. 1,60 Meter großen, schlanken Mann gehandelt haben, der ein blaues T-Shirt trug.

Die weiteren Ermittlungen zu den Diebstählen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich eines Tatorts möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

