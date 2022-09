Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Radfahrerin bei Unfallflucht verletzt: Polizei sucht flüchtiges schwarzes Auto

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Am heutigen Montagmorgen wurde eine Streife des Polizeireviers Mitte zu einer Unfallflucht in die Kasseler Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Querallee, gerufen, bei der eine 41-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte die Frau aus Kassel vorsorglich in ein Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen war die 41-Jährige gegen 7 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Radschutzstreifen vom Bebelplatz kommend stadteinwärts auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. In die gleiche Richtung fuhr ein schwarzes Auto, das an der Kreuzung zur Querallee nach rechts abbog. Dabei achtete die unbekannte Fahrerin des Pkw offenbar nicht auf die neben ihr fahrende, vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. Die 41-Jährige musste nach ihrer Schilderung erheblich abbremsen und wich nach rechts aus, wodurch sie auf den Gehweg stürzte und sich verletzte. Ob es zu einer Berührung zwischen ihrem Pedelec und dem Auto kam, konnte die Kasselerin nicht mehr sagen. Anschließend setzte der abgebogene Pkw seine Fahrt auf der Querallee fort, ohne sich um die verletzte Fahrradfahrerin zu kümmern. Es soll sich um ein schwarzes Auto mit Kasseler Kennzeichen gehandelt haben, das von einer Frau mit langen schwarzen Haaren gesteuert wurde.

Zeugenhinweise zu dem Unfall werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

