POL-UL: (HDH) Hermaringen - Verursacher schreit Fahrerin an und flüchtet

Am Dienstag konnten sich zwei Beteiligte eines Unfalls in Hermaringen nicht einigen.

Ulm (ots)

Eine 37-Jährige fuhr gegen 19.15 Uhr mit ihrem VW in der Zeppelinstraße. Als sie nach rechts in die Schillerstraße einbog, kam ihr ein Unbekannter wohl mit seinem Fahrrad mitten auf der Straße entgegen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Radler soll die 37-Jährige daraufhin so angeschrieben haben, dass eine Einigung und ein Austausch der Personalien nicht möglich war. Nachdem er der Auto-Fahrerin nicht einmal seinen Namen nennen wollte, fuhren der mutmaßliche Verursacher und seine zwei Begleiter mit ihren Rädern in Richtung Uhlandstraße davon. Die Polizei Giengen nahm den Vorfall auf und ermittelt nun gegen den Mann wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Den Schaden am VW schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro. Ob der unbekannte Verursacher bei dem Vorfall verletzt oder in wie weit sein Fahrrad beschädigt wurde, ist ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der Fahrer des schwarz gelben Cube-Rades wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 50 Jahre alt sein, trägt eine Glatze und hatte Radbekleidung an.

Zeugen die den Flüchtigen kennen und / oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07322/96530 zu melden.

"Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

Im Jahr 2021 haben sich in 4.128 Fällen die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

