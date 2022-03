Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Parfümerie in Vellmarer Einkaufszentrum scheitert; Fahndung wird 21-Jährigem mit 1 kg Marihuana zum Verhängnis

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Eine Streife des Polizeireviers Nord ertappte am späten Montagabend an einem Einkaufszentrum in Vellmar zwei Einbrecher auf frischer Tat, die sofort die Flucht ergriffen und bereits bereitgestelltes Diebesgut zurückließen. Die sogleich eingeleitete Fahndung führte zwar nicht zur Festnahme der beiden geflüchteten Einbrecher, sie wurde aber einem mutmaßlichen Drogendealer zum Verhängnis, der nachts mit einer Sporttasche voller Marihuana unterwegs war. Er wurde von einer Polizeistreife unweit des Tatorts gestoppt und kontrolliert, wobei die Beamten zufällig die Drogen entdeckten.

Die Einbrecher waren gegen 23:45 Uhr von dem Beamten des Reviers Nord am Herkules-Einkaufsmarktes ertappt worden. Die zwei Unbekannten hatten beim Anblick des dort auf Streife entlangfahrenden Polizeiautos sofort durch Gestrüpp die Flucht in die Dunkelheit ergriffen. Wie sich herausstellte, waren sie zuvor gewaltsam über eine Notausgangstür in die Parfümerie eingebrochen. Dort hatten sie bereits sechs große Tüten mit diversen Parfüms vollgepackt und zum Abtransport bereitgestellt. Zu den beiden Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

1.) Männlich, ca. 30 - 40 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, kräftige Statur, beiger Kapuzenpullover, beige Hose, Sportschuhe

2.) Männlich, ca. 30 - 40 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, kräftige Statur, graubraune Jacke, graubraunes Basecap, graue Hose, beige Outdoor-Schuhe

21-Jähriger in der Warburger Straße mit Drogen erwischt

Eine Streife des Reviers Nord hatte bei der Fahndung nach den geflüchteten Einbrechern um kurz nach 1 Uhr in der Warburger Straße den 21-Jährigen, der zu Fuß mit einer dunklen Sporttasche unterwegs war, gestoppt. Zwar stellte sich bei der Kontrolle des jungen Mannes heraus, dass er offenbar nichts mit dem Einbruch zu tun hatte, dafür aber nachts mit mehr als einem Kilogramm Marihuana in der Tasche unterwegs war. Die von ihm ebenfalls mitgeführte größere Menge Bargeld von mehr als 2.000 Euro erhärtete den Verdacht, dass der 21-Jährigen mit den Betäubungsmitteln Handel treibt. Die Beamten stellten das Geld und das Marihuana sicher und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Die Fahndung nach den beiden Parfümerie-Einbrechern führte bislang nicht zum Erfolg. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall werden beim Kommissariat 21 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

