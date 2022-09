POL-KS: Unbekannter Fahrer überholt und löst Unfall auf B 7 bei Helsa aus: Ermittler bitten um Hinweise und suchen Zeugen

Kassel (ots) - Vellmar (Landkreis Kassel): In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 3:15 Uhr zum Brand eines Mehrfamilienhauses in der Holländischen Straße in Vellmar. Infolge des Brandes erlitt ein 33-jähriger Hausbewohner eine leichte Rauchgasintoxikation und Brandverletzungen im Gesicht. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus, welches er am Wochenende aber wieder verlassen konnte. ...

mehr