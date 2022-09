Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gefälschte Marken-Kopfhörer online feilgeboten: Polizisten schnappen zwei Verdächtige bei fingiertem Verkaufstreffen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Bei einem fingierten Verkaufstreffen konnten Polizeibeamte am gestrigen Dienstagabend in Kassel-Bettenhausen eine 21-jährige Frau aus Kassel und einen 25-Jährigen aus Borken (Schwalm-Eder-Kreis) festnehmen, die im Verdacht stehen, gemeinsam mit gefälschten Apple AirPods über ein Kleinanzeigenportal gehandelt zu haben. Bei den anschließenden Durchsuchungen ihrer Wohnungen stellten die Polizisten weitere Packungen mit Kopfhörern sicher, die auf den ersten Blick täuschend echt aussahen, aber nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls gefälscht sein dürften. Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun wegen Betrugs und wegen Verstoßes gegen das Markengesetz verantworten.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Beamten des Kriminaldauerdienstes ergaben, waren die beiden Opfer aus Warburg, ein 14- und ein 21-Jähriger, auf einem Kleinanzeigenportal auf die annoncierten neuen Apple AirPods für 150 Euro aufmerksam geworden. Nach einem schriftlichen Kontakt kam es schließlich am Montagabend gegen 20 Uhr zu einem Treffen mit der Verkäuferin auf einem Parkplatz in der Ochshäuser Straße, wo die beiden Warburger nach Abzug eines Rabatts zwei originalverpackte Kopfhörer für insgesamt 275 Euro erwarben. Kurze Zeit später bemerkten sie aufgrund fehlender Funktionen und minderwertiger Qualität, dass es sich um billige Fälschungen handelte. Zu diesem Zeitpunkt war die Verkäuferin für sie bereits nicht mehr erreichbar. Ein Bekannter der beiden Opfer war am Dienstag allerdings online auf eine weitere Anzeige mit Kopfhörern der gleichen Anbieterin aufmerksam geworden und hatte sein Kaufinteresse bekundet. Nach dem günstigen Preis gefragt gab die Frau an, dass sie die AirPods aufgrund einer Vertragsverlängerung erhalten, aber dafür keine Verwendung habe. Im Anschluss informierte der Mann die Kasseler Polizei über die Betrugsmasche. Nach den ersten Ermittlungen kam es am Dienstagabend zu einem fingierten Verkaufsgeschäft auf dem gleichen Parkplatz in Bettenhausen, wo die Verkäuferin ein Zivilpolizist des Kriminaldauerdienstes erwartete. Bei der zeitgleich mit ihrer Festnahme stattgefundenen Fahndung nahm eine Streife des Polizeireviers Ost zudem in Nahbereich ihren 25-jährigen Komplizen fest, der in einem geparkten Auto wartete. Auf dem Beifahrersitz lagen zwei weitere Packungen mit mutmaßlich gefälschten Kopfhörern, die sichergestellt wurden. Die Festgenommenen nahmen die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf das Revier. Die weiteren Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen werden beim für Betrugsdelikte zuständigen Kommissariat 23/24 der Kasseler Kripo geführt.

