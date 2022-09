Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Geschwindigkeitsmessungen vor Schulen: Autofahrer zum Schulstart wieder auf Gefahr zu schnellen Fahrens aufmerksam machen

Kassel (ots)

Landkreis Kassel: In ganzen Hessen war in dieser Woche Schulbeginn. Viele Schülerinnen und Schüler machen sich nun jeden Morgen wieder auf den Weg zu ihrer Schule und müssen sich dabei zwangsläufig im Straßenverkehr bewegen. Auch für die Autofahrerinnen und Autofahrer gilt es daher nach den sechs Wochen Sommerferien, zu Schulzeiten erhöhte Aufmerksamkeit mit Blick auf die "schwächeren Verkehrsteilnehmer" zu zeigen. Wie üblich führten Mitarbeiter des Radarkommandos des Polizeipräsidiums Nordhessen, gemeinsam mit der Stadt Vellmar, zum Schulstart Geschwindigkeitsmessungen an Schulen durch, um auf die Gefahren zu schnellen Fahrens aufmerksam zu machen. In der Zeit von 7 bis 14 Uhr fanden die Tempokontrollen statt. Dabei wurden Fahrzeuge im Bereich der Ahnatalschule in Vellmar, der Gesamtschule Fuldatal und der Grundschule Elgershausen in Schauenburg gemessen. Von 2.610 Autos, die die Kontrollstellen passierten, fuhren 82 zu schnell. Das ist eine erfreulich niedrige Quote von nur 3,1 Prozent. Nur einen Fahrer, der mit 66 km/h bei erlaubten 30 an der Gesamtschule Fuldatal unterwegs war, erwartet nun ein Fahrverbot. Zudem fielen die Verstöße an der Grundschule in Elgershausen ins Auge: Dort fuhren 38 der 336 Fahrzeuge zu schnell, was eine hohe Quote von 11,3 Prozent entspricht. Raser waren dort erfreulicherweise aber nicht unterwegs.

