POL-OH: Gefahrgutkontrollen durch die Polizei endeten mit zahlreichen Fahrzeugstillegungen

Vogelsbergkreis (ots) - Kradfahrer von der Fahrbahn abgekommen Grebenhain. Am Mittwoch (19.10.), gegen 16 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Motorrad-Fahrer aus Fulda die Kreisstraße 91 von Bannerod nach Crainfeld. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Krad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei fuhr er in den angrenzenden Straßengraben, wo er liegenblieb. Der leicht verletzte Kradfahrer wurde in ein ...

mehr