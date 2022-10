Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bagger beschädigt - Versuchter Einbruch in Apotheke - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Bagger beschädigt

Homberg (Ohm). Unbekannte beschädigten zwischen Freitag (14.10.) und Montag (17.10.) einen in einem Baustellenbereich der K56 / L3073 im Ortsteil Maulbach abgestellten Bagger. An der Seitenscheibe des Arbeitsgeräts entstand hierdurch Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Apotheke

Homberg (Ohm). Eine Apotheke in der Frankfurter Straße wurde in den Morgenstunden des Mittwochs (19.10.), zwischen 1.10 Uhr und 7.50 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher versuchten durch Einschlagen einer Glastür in die Räumlichkeiten zu gelangen. Die Scheibe hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von circa 200 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Schlitz. Zwischen 12 Uhr und 12.20 Uhr brachen Unbekannte am Mittwoch (19.10.) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Günthergasse ein. Ob etwas gestohlen wurde und die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

