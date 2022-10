Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: UPDATE zu Obduktion und Vorführung nach Fund eines toten Mannes in Petersberg

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

UPDATE zu Obduktion und Vorführung nach Fund eines toten Mannes in Petersberg

Petersberg. Nachdem am Mittwochmorgen (19.10.) ein 39-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger vor einer Wohnunterkunft für Zeitarbeiter in der Straße "Hutweide" leblos und mit augenscheinlichen Stichverletzungen aufgefunden wurde und ein Notarzt nur noch dessen Tod hatte feststellen können, nahmen Polizisten im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nur wenige Stunden später einen 21-jährigen Tatverdächtigen in Fulda fest - wir berichteten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda wurde eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Diese findet voraussichtlich noch am heutigen Mittwochnachmittag (19.10.) statt. Mit einem Ergebnis ist daher frühestens am morgigen Tag zu rechnen.

Der 21-jährige Tatverdächtige bulgarischer Staatsangehörigkeit wird ebenfalls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda am Donnerstag (20.10.) einem Haftrichter am Amtsgericht in Fulda, wegen des Verdachts des Totschlags, vorgeführt.

Wir berichten wieder, sobald neue Informationen vorliegen.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

