POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 13-jährige Lara H. aus Fulda vermisst

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus Nieder-Ohmen. Unbekannte brachen am Dienstagabend (18.10.) in ein Einfamilienhaus im Amselweg ein. Zwischen 17.45 Uhr und 19.30 Uhr, hebelten die Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster des Gebäudes auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen ...

