Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Betrieb - Einbruch in Lagerraum

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Betrieb

Bebra. Unbekannte hebelten am frühen Mittwochmorgen (19.10.) die Tür eines Betriebs in der Straße "Im Bilder" auf. Ob die Täter das Objekt betraten und ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerraum

Bad Hersfeld. In der Zeit zwischen Sonntag (09.10.) und Sonntag (16.10.) brachen Unbekannte in eine als Lagerraum genutzte Garage in der Amazon-Straße in Petersberg ein. Durch Gewaltsames Öffnen des Tors gelangten die Einbrecher in das Objekt, dessen Räumlichkeit sie anschließend durchsuchten. Darüber hinaus beschädigten die Täter mehrere dort aufbewahrte Gegenstände und entwendeten eine Wildwanne aus Kunststoff. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 80 Euro. Der Sachschaden beläuft sich darüber hinaus auf circa 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell