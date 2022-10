Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fund eines toten Mannes in Petersberg: Tatverdächtiger festgenommen!

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Petersberg. Am frühen Mittwochmorgen (19.10.), gegen 0.45 Uhr, wurde die Polizei zu einem unklaren Sachverhalt in die Straße "Hutweide" in Petersberg alarmiert. Bei Eintreffen vor Ort fanden die eingesetzten Kräfte einen leblosen Mann mit augenscheinlichen Stichverletzungen im Bereich der Außentreppe einer dortigen Wohnunterkunft für Zeitarbeiter vor. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen konnte der hinzugezogene Rettungsdienst nur noch den Tod des 39-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen feststellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass der Mann einer Straftat zum Opfer fiel.

Daher haben Staatsanwaltschaft Fulda und Kriminalpolizei Fulda die entsprechenden Ermittlungen übernommen. Derzeit führen die Ermittler neben umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen auch eine intensive Spurensuche und -sicherung im Bereich des Leichenfundortes durch. Zudem hat die Staatsanwaltschaft Fulda zur Klärung der genauen Todesursache eine Obduktion angeordnet. Wann diese stattfinden wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Tatverdächtiger festgenommen

Bereits gegen 2:35 Uhr nahm die Polizei im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen einen 21-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen im Bereich der Straßenkreuzung Pacelliallee / Dr.-Dietz-Straße fest. Ein mögliches Tatmittel konnte bislang jedoch noch nicht aufgefunden werden.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der mit Hochdruck geführten Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Fulda und Kriminalpolizei Fulda. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können oder etwas verdächtiges beobachtet haben, werden geben, sich mit dem Polizeipräsidiums Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

