POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Fulda (ots)

FD

Auffahrunfall

Eichenzell - Ein 60-jähriger BMW-Fahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis wurde bei einem Unfall am Dienstag, (18.10.) in Eichenzell leicht verletzt. Er befuhr gegen 06.55 Uhr in Eichenzell die B 27 aus Richtung Rothemann kommend in Fahrtrichtung Fulda und musste in Höhe der Ausfahrt Eichenzell seinen BMW aufgrund eines Stauendes verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 33-jähriger Kia-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den BMW auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro.

Unfall mit Linienbus

Fulda - Bei einem Unfall am Dienstag, (18.10.) erlitt ein 7-jähriges Mädchen, welches sich in einem Linienbus befand, leichte Verletzungen. Der 38-jährige Busfahrer hielt mit dem Linienbus in Fulda an der Bushaltestelle in Höhe der Brauhausstraße 10a an. Das 7-jährige Mädchen wollte gemeinsam mit ihrer Schwester und ihrem Vater den Bus über die hintere Tür verlassen. Diese schloss sich jedoch, sodass die 7-jährige in der Flügeltür kurzzeitig mit dem gesamten Körper eingeklemmt wurde. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Es entstand kein Sachschaden.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall - Kind schwer verletzt

Haunetal. Am Montag (17.10.), gegen 13 Uhr, befuhr eine 36-jährige Opel-Fahrerin aus Haunetal in Rhina die Wehrdaer Straße aus Richtung Wetzloser Straße in Richtung der Straße "Im Aueblick". Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt in Höhe der Bushaltestelle "Am Platz" ein Linienbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Die Opel-Fahrerin hielt an, ließ einen entgegenkommenden Pkw passieren und wollte anschließend an dem Bus vorbeifahren. Vor dem Bus überquerte ein 6-jähriges Kind die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Das Kind wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 600 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (17.10.), gegen 20.45 Uhr, befuhren ein unbekannter Lkw-Fahrer und eine 37-jährige Fahrerin eines VW Golf die B 62 aus Niederaula kommend in Richtung Friedewald. Der Lkw-Fahrer hielt an der Lomo-Kreuzung auf dem rechten Abbiegestreifen, die Fahrerin des VW dahinter. Der Lkw fuhr rückwärts und es kam zum Zusammenstoß. Er entfernte sich anschließend unerlaubt. Bei dem Lkw handelt es sich vermutlich um ein Fahrzeug mit polnischem Kennezichen, näheres ist nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht - Zaun beschädigt

Schenklengsfeld. Am Donnerstag (13.10.), gegen 15:05 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren oder beim Wenden einen Zaunpfosten und zwei Zaunfelder eines Friedhofgeländes im Bereich der Straße "In der Aue". Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Neuenstein. Am Montag (17.10.), gegen 15.30 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Fahrer aus Bad Arolsen mit seinem Wohnmobil die L 3155 von Neuenstein/Aua kommend in Richtung Saasen. Eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld fuhr in entgegengesetzter Richtung. Der Fahrer des Wohnmobils wollte auf Höhe der Tankstelle Neuenstein mit seinem Fahrzeug nach links auf das Tankstellengelände auffahren. Dabei übersah der Fahrer die entgegenkommende Pkw-Fahrerin. Diese musste ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden und fuhr mit ihrem Pkw über eine Verkehrsinsel. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.200 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (18.10.), in der Zeit von 6.40 Uhr bis 15.40 Uhr, parkte ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Eiterfeld seinen blauen VW Golf in der City-Tiefgarage am Stadthaus in Bad Hersfeld. Als der Fahrer zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte das Fahrzeug beschädigt und sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (18.10.), in der Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr, parkte eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuenstein ihren grauen Daimler 204 am Straßenrand in der Straße "Am Hanfsack" Höhe der Hausnummer 4. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen das geparkte Fahrzeug der Pkw-Fahrerin aus Neuenstein. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Bebra. Am Dienstag (18.10.), gegen 9.35 Uhr, befuhr ein Kia-Fahrer aus Rotenburg die B 27 aus Richtung Bebra-Asmushausen kommend in Richtung Bebra. Im Bereich der dortigen Kurven kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kam dann nach einigen Metern im rechten Straßengraben zum Stehen. Der Gesamtschaden beträgt circa 5.200 Euro. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

