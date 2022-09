POL-RZ: Diebstahl von landwirtschaftlichen Spritz- und Düngermitteln

Ratzeburg (ots) - 27. September 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 26.09.2022 - Escheburg Gestern Abend (26. September 2022) kam es in der Straße Götensberg in Escheburg zu einem Verkehrsunfall. Fahrer und Beifahrer flüchteten vom Unfallort. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der Fahrer eines Audi S8 mit Hamburger Kennzeichen in Escheburg gegen 18:15 Uhr die Alte Landstraße (B5) in Richtung Geesthacht. In Höhe ...

mehr