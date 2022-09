Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach Autodiebstahl

Ratzeburg (ots)

28. September 2022 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 28.09.2022 - Breitenfelde

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am 28. September 2022 kam es in Mühlenrade zu einem Diebstahl eines Chrysler Grand Cherokee. Der Fahrer konnte in Breitenfelde nach einem Verkehrsunfall festgenommen werden.

Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Anwohner gegen 02:30 Uhr wach, als der Motor des Chryslers im Carport gestartet wurde. Er konnte noch beobachten, wie das Fahrzeug sich in Richtung Schretstaken entfernte. Das Fahrzeug wurde kurz darauf durch Zivilkräfte der Polizei auf der B 207 entdeckt. In der Ortschaft Breitenfelde bog der Fahrer des entwendeten Fahrzeugs plötzlich in die Schulstraße ab und beschleunigte stark, als ihm ein Streifenwagen entgegenkam. Er flüchtete vor den eingesetzten Fahrzeugen und verlor an der Kreuzung Dorfstraße/ Niendorfer Weg die Kontrolle über den Grand Cherokee, fuhr in eine Steinmauer. Das Fahrzeug überschlug sich und prallte seitlich gegen die Steinmauer einer Scheune und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Das Fahrzeug fing im Bereich des Motorraumes Feuer, dieses konnte durch die eintreffenden Polizeibeamten gelöscht werden. Der Fahrer versuchte sich im Kofferraum des Fahrzeuges zu verstecken. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht, da er sich bei dem Unfall leicht verletzte.

Die Ermittlungen dauern an. Die Identität des Mannes steht noch nicht zweifelsfrei fest.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

