POL-S: Über gekippte oder offene Fenster in Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Plieningen (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch (24.08.2022) und Sonntag (28.08.2022) in Wohnungen am Begonienweg sowie an der Straße Beim Bild eingebrochen. Die Täter gelangten ersten Ermittlungen zufolge zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr und Freitag, 11.30 Uhr über ein offenstehendes Kellerfenster in das Einfamilienhaus am Begonienweg und durchsuchten die Räumlichkeiten im Untergeschoss. Offenbar erbeuteten die Täter Bargeld und Goldmünzen im Wert von mehreren Tausend Euro. Bei einer Erdgeschosswohnung an der Straße Beim Bild verschafften sich Einbrecher zwischen Samstag, 23.30 Uhr und Sonntag, 07.00 Uhr über ein gekipptes Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch überprüft werden. Zeugen werden gebeten sich, unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Die Polizei gibt vor allem im Zusammenhang mit der derzeitigen Urlaubszeit folgende Tipps: - Verschließen Sie die Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Vorsicht! Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. - Rollläden sollten zur Nachtzeit - und keinesfalls tagsüber - geschlossen werden, damit sie nicht sofort Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.k-einbruch.de/

