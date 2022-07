POL-PDNW: Jakobuskerwe NW-Hambach Freitag und Samstag

Weisenheim am Sand (ots) - Am 29.07.2022 gegen 18:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Almenweg in Weisenheim am Sand zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bis dato unbekannte Frau stieß beim Öffnen der Beifahrertür eines Pkw diese gegen einen geparkten VW UP. Hierbei entstand an dem VW UP ein Sachschaden in Höhe von ca. 100,-EUR. Die 65-jährige Fahrzeugbesitzerin des VW UP sprach die Verursacherin ...

