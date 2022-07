Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Sand) - Verkehrsunfallflucht

Weisenheim am Sand (ots)

Am 29.07.2022 gegen 18:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Almenweg in Weisenheim am Sand zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bis dato unbekannte Frau stieß beim Öffnen der Beifahrertür eines Pkw diese gegen einen geparkten VW UP. Hierbei entstand an dem VW UP ein Sachschaden in Höhe von ca. 100,-EUR. Die 65-jährige Fahrzeugbesitzerin des VW UP sprach die Verursacherin auf den entstandenen Schaden an. Diese beharrte jedoch darauf, dass kein Schaden entstanden sei und entfernte sich trotz mehrfacher Aufforderung vor Ort zu bleiben von der Unfallörtlichkeit. Die Unfallverursacherin konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 75 Jahre, 1,75m, graue Haare, schlanke Figur. Bei dem Pkw der Unfallverursacherin soll es sich um eine weiße, größere Limousine aus dem Zulassungsbezirk Bad Dürkheim gehandelt haben. Der Fahrer des Pkw sei ein Mann gewesen, der nicht näher beschrieben werden konnte.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Hinweise auf die Unfallverursacherin, deren männlichen Begleiter oder Pkw geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0, oder per Mail: pibadduerk-heim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

