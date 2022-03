Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Carportbrand in Garz/ Insel Usedom

Heringsdorf/ Usedom (ots)

Ein Carport mit angrenzendem Schuppen geriet am 25.03.2022, gegen 13.30 Uhr in 17419 Garz in Brand. Den eingesetzten Kameraden der Feuerwehren gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus zu verhindern. Ein fast 23 Jahre alter PKW Audi brannte vollständig aus und einige im Schuppen abgestellte technische Geräte sind unbrauchbar. Der Gesamtschaden beträgt etwa 20.000 EUR. Der Kriminaldauerdienst Anklam führte die Ermittlungen am Brandort. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Brandursachenermittler eingesetzt, um die konkrete Ursache für den Brandausbruch aufzuklären.

