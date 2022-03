Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der L 25 zwischen Mirow und Granzow; LK MSE

Neustrelitz (ots)

Am 25.03.2022 gegen 14:30 Uhr ereignete sich auf der L 25 zwischen Mirow und Granzow ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Der 43-jährige Fahrzeugführer befuhr mit einem PKW Toyota dieser die L 25 aus Richtung Mirow in Fahrtrichtung Granzow. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug in die rechts neben der Fahrbahn befindliche Bankette und kollidierte daraufhin mit einem Straßenbaum. In weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer wurde schwer verletzt durch einen Notarzt in ein Krankenhaus eingewiesen. Am Straßenbaum und dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 EUR. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Straße für eine Stunde komplett gesperrt.

Mit freundlichen Grüßen EPHK Rüdiger Ochlast Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell