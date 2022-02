Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dein Freund und Helfer in "fast" allen Situationen - Bundespolizei stellt Betäubungsmittel sicher

Aachen (ots)

Die Bundespolizei in Aachen hat am Samstag über 50 Gramm Marihuana am Bahnhof Übach-Palenberg beschlagnahmt. Die Auffindesituation stelle sich als kurios heraus.

Zivil eingesetzte Beamte bestreiften den Bahnhof Übach-Palenberg als sie, auf einem Bahnsteig, von einem 24-jährigen Deutschen angesprochen wurden.

Der 24-Jährige fragte die Beamten, ob sie sogenannte "Long Papers" dabei hätten und ihm welche geben könnten, da er "einen Rauchen wollte".

Die Beamten verneinten diese Bitte, konnten Ihm aber dafür andere "Papiere" zeigen, in diesem Fall ihre Dienstausweise. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes konnten ca. 51,5 Gramm Marihuana aufgefunden werden.

Der 24-Jährige muss sich nun wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln vor der Justiz verantworten.

