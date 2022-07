POL-PDNW: Flüchtiger Fahrradfahrer

Weisenheim am Sand (ots) - Im Zeitraum vom 25.07.2022, 20:00 Uhr, bis 26.07.2022, 10:00 Uhr, gelangte ein bis dato unbekannter Täter durch die unverschlossene Eingangstür in ein Wohnanwesen in der Schulstraße in Weisenheim am Sand. Der Täter entwendete dort ein im Windfang abgestelltes schwarzes Damenrad im Wert von ca. 500,-EUR. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad ...

