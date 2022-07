POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.07.2022.

Peine (ots) - Brandstiftung in Vechelde Bereits am 23.06. hat es in der Straße Am Schützenplatz in Vechelde gebrannt. Auf einer Rasenfläche in einem Wendehammer auf der Rückseite des Schulzentrums brannte eine Baustellentoilette komplett ab, außerdem sind rund 100 qm der Rasenfläche beschädigt worden. In den ...

mehr