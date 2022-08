Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bewaffneter Überfall auf Tankstelle

Stuttgart-Wangen (ots)

Am Sonntag (28.08.2022), gegen 02.00 Uhr, wurde eine an der Hedelfinger Straße gelegene Tankstelle von zwei maskierten Tätern überfallen. Die beiden Täter betraten den Verkaufsraum der Tankstelle und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe von der allein anwesenden 22-jährigen Kassiererin die Herausgabe von Bargeld. Sie erbeuteten mehrere Hundert Euro und flüchteten anschließend zu Fuß über die Straße und den Gleiskörper der SSB in Richtung des Geländes eines Baumarktes. In diesem Bereich konnten Beamte der Hundeführerstaffel wenig später ihm Rahmen der Fahndung zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren festnehmen, gegen die sich im Verlauf der weiteren Ermittlungen der Tatverdacht erhärtete. Die beiden deutschen Staatsbürger werden mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls am Montag (29.08.2022) einem Haftrichter vorgeführt.

