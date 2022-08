Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei Leichtverletzte und etwa 30.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen (27.08.2022) in Stuttgart-Bad Cannstatt ereignet hat. Ein 29-jähriger Mann befuhr gegen 08.05 Uhr mit seinem Pkw VW die Straße 'Hallschlag' in Fahrtrichtung Burgholzhof und übersah im Kreuzungsbereich zur Löwentorstraße einen vorfahrtsberechtigten Opel, der von rechts kam und von einer 62-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß, bei dem auch die Airbags auslösten, erlitten beide leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt wurden. Da der Opel nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Die Vorfahrt war zum Unfallzeitpunkt durch Verkehrszeichen geregelt, da die Ampel ausgefallen war.

