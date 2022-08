Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pfefferspray versprüht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann versprühte Samstagnacht (27.08.2022) nach einem Streit Pfefferspray in der Königstraße. Gegen 00.30 Uhr gerieten ein 19-Jähriger und ein 25-Jähriger mit einem bislang unbekannten Mann in Streit, da dieser einer Passantin den Fuß gestellt hatte. Im Verlauf der Streitigkeiten sprühte der Unbekannte dem 25-Jährigen das Pfeffer direkt ins Gesicht. Durch den entstandenen Sprühnebel wurden der 19-Jährige und mehrere unbekannte Gäste eines dort ansässigen Schnellrestaurants in Mitleidenschaft gezogen. Der Mann war laut den Geschädigten etwa 23 Jahre alt, 180 cm groß, trug eine Brille, ein nach hinten gedrehtes Basecap, ein graues Sweatshirt und eine kurze Jogginghose. Er war in Begleitung von vier weiteren unbekannten Personen und entfernte sich anschließend in Richtung Rotebühlplatz. Weitere Geschädigte oder Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße, unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell