POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Vermisste Frau tot aufgefunden

Stuttgart-Stammheim (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag (26.08.2022) eine Mülltonne an der Korntaler Straße angezündet. Ein Zeuge verständigte gegen 01.00 Uhr die Feuerwehr und teilte mit, dass eine Mülltonne vor einem Firmengebäude brennen würde. Die Feuerwehr löschte den Brand und stellte fest, dass offenbar auch die in der Nähe befindlichen Sträucher sowie eine am Haus angebrachte Klimaanlage in ...

